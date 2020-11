Polícia moçambicana diz ter provas para esclarecer rapto de empresário em Maputo

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) disse hoje que tem provas para esclarecer o rapto de um empresário moçambicano na segunda-feira em Maputo.

“O Sernic está a trabalhar com base nas informações colhidas no local e temos agora indícios [com base em imagens captadas pelas câmaras de vigilância] que nos podem permitir chegar aos autores desta ação criminosa”, disse à comunicação social Hilário Lole, porta-voz do Sernic na cidade de Maputo.

A vítima, um empresário ligado ao grupo Uzeir Trade Center, com sede na cidade da Beira, foi interpelada por um homem armado, quando se dirigia a uma barbearia que funciona num edifício de escritórios e habitações do centro de Maputo, após descer da viatura que era conduzida por uma outra pessoa.

Fonte: Lusa