Petróleo fecha com resultados mistos

Os preços do petróleo tiveram resultados mistos nesta terça-feira em Nova York e Londres dentro de uma margem estreita, após uma reunião da Opep+ e a continuação das restrições sanitárias na Europa, que pesam sobre a demanda.

Em Nova York, o barril de petróleo “light sweet” (WTI) para entrega em dezembro fechou em alta de 9 centavos (0,21%) a 41,43 dólares.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro encerrou com queda de 7 centavos (0,16%) em relação ao encerramento de segunda-feira, a 43,75 dólares.

As diferenças devem-se às posições dos investidores após a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), de um lado, e às restrições sanitárias na Europa diante da epidemia, de outro.

Apesar de a Opep+ não ter anunciado novos ajustes de produção, disse estar preparada para fazer isso se necessário.

