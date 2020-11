Palancas Negras perdem em casa com a RDCongo

A Seleção Nacional de futebol perdeu nesta terça-feira diante da República Democrática do Congo (RDC), por 0-1, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Em partida da quarta jornada do grupo D, qualificativa ao Campeonato Africano das Nações, em 2022, nos Camarões, o golo do adversário foi marcado aos 63 minutos por Kebano.

Com esta derrota, a seleção mantém na última posição do grupo, com três derrotas e um empate.

A RDC passa agora a somar 6 pontos, ocupando o terceiro lugar do grupo atrás do Gabão, segundo classificado e Gâmbia, primeiro classificado, ambos com 7 pontos.

Com um saldo negativo de 4 golos e ainda duas partidas por disputar, as chances da seleção nacional em qualificar-se para o africano nos Camarões são virtualmente impossíveis.