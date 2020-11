Ilhas Salomão proíbem Facebook após críticas ao Governo do país

O Governo das Ilhas Salomão proibiu o uso da rede social Facebook por tempo indefinido após a publicação de críticas ao executivo de Manasseh Sogavare, divulgou hoje o jornal Solomon Times.

O ministro das Comunicações, Peter Agovaka, que apresentou a proposta de banir temporariamente o Facebook junto com Sogavare, declarou ao Solomon Times que a medida responde a “linguagem abusiva contra ministros e o primeiro-ministro”, bem como ameaças e possíveis problemas de difamação.

Apesar do bloqueio do Facebook, que tem cerca de 120 mil utilizadores nas Ilhas Salomão, a maioria jovens, o ministro da Comunicação garantiu aos ‘media’ que respeitará a liberdade de imprensa e permitirá que operem normalmente.

O Governo de Sogavare foi recentemente criticado pela oposição por não revelar os destinatários dos fundos de estímulo económico, por suspeitar que tenham recebido favores políticos, ou a relação do Executivo com a China, entre outros assuntos.

As Ilhas Salomão, que não possuem legislação para regular as redes sociais ou crimes cibernéticos, é mais um na lista de países que determinaram a censura parcial ou total do Facebook, como a China, Coreia do Norte, Síria e Irão.

Este arquipélago do Pacífico, independente do Reino Unido desde 1978, tem uma população de mais de 650.000 habitantes.

Fonte: Lusa