Credores aceitam alívio da dívida só em países com programa do FMI

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), que representa os credores privados, defendeu hoje que a sua participação num processo de alívio da dívida está dependente de o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter um programa de apoio aos países devedores.

“Desenvolver um entendimento comum entre os credores oficiais membros do Clube de Paris e os outros será um passo positivo, mas os credores privados estão preocupados com a comparabilidade dos princípios de tratamento que serão aplicados, por isso com isto em mente enfatizamos a importância de uma abordagem caso a caso, desencadeada pelo pedido do país para a implementação de um programa total do FMI”, lê-se numa carta enviada à presidência do G20.

O grupo das 20 principais economias mundiais reuniu na semana passada os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais e no final desta semana juntará os líderes destes países.

Fonte: Lusa