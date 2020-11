Clique aqui para instalar o aplicativo, ao fazer as compras use o código INSTA10 para receber desconto de 10 dólares e não se esqueça de participar no sorteio para ganhar 50 dólares. Compre em várias lojas e pague uma única vez pelo envio, fantástisco não!

Já lá se vão os dias em que a partir de Angola você não podia aproveitar dos saldos internacionais do Black Friday, natal ou dos saldos do verão. Agora você pode sempre através do aplicativo DHL África eShop diretamente fazer as tuas compras a partir de Angola em mais de 200 lojas online dos Estados Unidos e o Reino Unido.

O DHL África eShop é um aplicativo de compras online que permite clientes de diferentes países africanos (inclusive Angola) fazer diretamente as suas compras em mais de 200 lojas online dos Estados Unidos e o Reino Unido. O que quer dizer que a partir de agora, quando precisares de algo, seja eletrónica, roupas, material escolar, produtos de decoração e etc… só precisas através deste aplicativo procurar por lojas que vendem estes mesmos produtos e comprar. Depois de sete dias úteis as tuas compras são entregues pela DHL EXPRESS na porta de casa em Angola. Nesse artigo você pode ler mais sobre este aplicativo.

E bem, como já te deves ter apercebido muitas lojas já começaram com os saldos do “Black Friday“ e O DHL África eShop não ficou atrás. Eles estão a oferecer $10 de desconto usando o código INSTA10. E estão também a realizar um sorteio onde o vencedor ganhará $50 em compras + $10 do desconto (clique aqui para participar do sorteio).



Aqui vão algumas ideias do que podes comprar agora nos saldos do “Black Friday“.

1. Tecnologia

Hoje em dia, quase que não se faz absolutamente nada sem tecnologia. No DHL África eShop existem diferentes lojas que vendem telefones, câmaras profissionais, luzes, computadores , etc. Uma dessas lojas online é o AMAZON. O próprio Amazon não envia para Angola, mas quando se compra no Amazon através do aplicativo DHL África eShop, a DHL express responsabilizar-se pelo envio. E no Amazon você consegue encontrar diversos produtos com preços muito acessíveis. No black Friday os seus saldos vão até aos 70% de desconto. Portanto, você que precisa de um bom telefone ou computador para o teu negócio, ou para a tua faculdade aproveite já essa oportunidade.

2. Moda masculina, feminina, maternidade e infantil



Agora que por causa da pandemia já não é possível viajar para a China, Turquia, Dubai e/ou Brasil para comprar roupas e revender em Angola, as coisas estão cada vez mais escassas e caras dentro do país. Mas com o DHL África eShop este é um problema que está resolvido. Existem muitas lojas no aplicativo que vendem roupas tanto para homens, mulheres como para crianças. E com os saldos do Black Friday estas lojas oferecem entre 50 –à 70% de desconto. Algumas dessas lojas são a ASOS, FASHIONNOVA, BOHOO etc…

3. Artigos essenciais para o Natal

Depois de um ano tão turbulento acho que estamos todos prontos para o natal. Enfeitar as nossas casinhas e com os nossos familiares partilharmos momentos agradáveis. E é claro que se podermos fazê-lo sem gastar muito, melhor. Pois agora, você pode também aproveitar os saldos do black Friday e através do aplicativo DHL África eShop aproveitar comprar já tudo que você precisa para este natal. Desde árvore, decoração até aos looks para a família toda.

Espero que tenham gostado e não se esqueçam de participar do sorteio e ganhar $50. Sonhe e lute sempre para a realização dos teus sonhos.

Fonte: Angodiva