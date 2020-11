Plataforma da Bloomberg movimenta 200 milhões de dólares

Duzentos milhões de dólares norte-americanos foram disponibilizados, recentemente, ao mercado pelo Tesouro Nacional, numa operação de venda de divisas à vista na plataforma de Bloomberg FXGO.

De acordo com uma publicação do Banco Nacional de Angola BNA), a operação decorreu no dia 12 deste mês, com a participação de 17 bancos comerciais e com uma procura global de cerca de 172,8 milhões de dólares.

Com a alteração do sistema operacional do mercado cambial com a implementação da plataforma “FXGO” da Bloomberg, o BNA procurou modernizar e transformar o funcionamento operacional do mercado, um processo que deu início às vendas directas de moeda estrangeira pelos exportadores, como os sectores dos petróleos e diamantes, aos bancos.

Fonte: Angop