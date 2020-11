Lunda Norte regista primeiro caso de contaminação local

A província da Lunda Norte registou o primeiro caso de transmissão local da Covid-19 elevando para quatro o número de pacientes, dos quais três activos e um recuperado.

Trata-se de um adolescente de 15 anos de idade, residente no bairro Satxindongo, município de Chitato, contacto do segundo caso.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, pela porta-voz da Comissão Multissectorial de Resposta a Covid-19 na Lunda Norte, Filomena Simão, sublinhando que o paciente já está internado no Hospital de Campanha do Dundo.

Conforme a responsável, trata-se de um paciente assintomático e as autoridades investigam todos os seus contactos a fim de serem submetidos a testes rápidos.

Laboratório da Lunda Norte

A responsável anunciou que o laboratório regional de biologia molecular, com capacidade para realizar dois mil testes/dia, será inaugurado na próxima quarta-feira, 18, pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Informou que seis técnicos vão, na primeira fase, assegurar o funcionamento do referido laboratório que vai, igualmente, atender as provinciais da Lunda Sul e Moxico.

Com a entrada em funcionamento da infra-estrutura, as autoridades terão maior controlo do vírus e assim cortar a cadeia de transmissão do vírus.

Fonte: Angop