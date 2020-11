Homem mata mulher e suicida-se dentro de uma igreja em Viana

Um homem de 44 anos de idade matou a esposa com dois disparos de arma de fogo, nesse domingo , no Capalanca, município de Viana, no interior de uma igreja e suicidou-se logo a seguir.

A ANGOP soube de fonte policial que o homicida e a esposa recebiam aconselhamento de um pastor de uma igreja pentecostal, devido aos constantes desentendimento por razões passionais.

No decorrer da conversa, diante de uma das filhas e sem presença de fiéis, o homem tirou uma pistola desferiu dois tiros contra a esposa e atirou contra si próprio na cabeça.

Ambos tiveram morte imediata.

A identidade das vitimas, que viviam há mais de 10 anos com cinco filhos, não foi revelada.

Fonte: Angop