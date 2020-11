Chuvas inundam mais de 800 residências em Luanda

Cerca de 896 residências de vários bairros da província de Luanda ficaram inundadas em consequência das chuvas que caíram, nos ultimas quatro dias, sobre a capital do País.

Em declarações hoje à ANGOP, o porta-voz da Comissão Provincial de Protecçao Civil, Faustino Mingueis, informou que a chuva afectou 119 famílias, de pelo menos quatro mil e 595 pessoas.

Os municípios mais afectados foram os de Viana, Talatona, Luanda e Cacuaco.

Constam ainda do relatório, a inundação de um hospital, um centro de saúde e 23 casas de construção precária parcialmente destruídas nos municípios de Cazenga e Cacuaco.

As chuvas destruíram ainda uma ponte no bairro do Paraíso, em Cacuaco, causou transbordo de duas valas de drenagens a céu aberto, no distrito do Zango,em Viana, quebrou duas árvores, no distrito do Kilamba, município de Belas, e na Ingombota. Derrubou dois postos de iluminação pública na Maianga e na Ingombota, respectivamente.

Sem vítimas humanas, casou, ainda alagamentos que dificultam a circulação em rodovias e de peões em diferentes bairros.

Os mais afectados foram os municípios de Viana, Talatona, Kilamba-Kiaxi, Viana e Cacuaco.

Entretanto, a ANGOP apurou que trabalhos de construção civil estão a ser feitos trabalhos para a drenagem de águas das chuvas, no bloco 2 do Zango-0, em Viana.

Com mais de sete milhões de habitantes fazem parte da capital do País, os municípios de Luanda, Cazenga, Kilamba-Kiaxi, Belas, Viana, Cacuaco, Talatona, Icolo e Bengo e Quiçama.

Fonte: Angop