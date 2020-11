Angola regista um aumento de casos nos últimos 15 dias

O país registou, nos últimos 15 dias, um acumulado de dois mil e 646 novos casos positivos de Covid-19, um aumento de 522 infectados em relação ao período homólogo (de 1 a 15 de Outubro).

Apesar de Angola registar o maior número de casos positivos em Outubro (cerca de 52 por cento do total de doentes), nos primeiros 15 dias desse mesmo mês o país contabilizou 2.124 infectados.

Além de se registar um aumento no número de novos casos, nos primeiros 15 dias de Novembro também registou-se um aumento nas recuperações, com 1.924 doentes recuperados, contra 987 do período transacto.

Quanto ao número de mortes, no período em análise registou-se 38 óbitos por Covid-19, contra 45 da primeira quinzena do mês de Outubro.

Com o diagnóstico de 77 casos positivos e 102 recuperações, nas últimas 24 horas, o país contabiliza um total de 13.451 infectados, com 322 óbitos, 6.444 recuperados, 6.682 activos.

Do total de doentes, composto maioritariamente por homens, a província de Luanda continua a ser o epicentro da pandemia em Angola, com o registo de 4.564 activos, 5.760 recuperados e 271 óbitos.

Fonte: Angop