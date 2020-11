Subida das águas do Zambeze arrasta 1.400 toneladas de culturas em Moçambique

As autoridades moçambicanas estimam que se perderam 1.400 toneladas de diversas culturas agrícolas no centro do país, devido à subida do nível do rio Zambeze, após descargas anunciadas da barragem da Cahora Bassa, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Só que os avisos que uma entidade oficial diz ter feito, parece não terem chegado a outra e, no final, centenas de famílias perderam o resultado da agricultura de subsistência – forma de vida da maioria dos moçambicanos.

A insistente ocupação de zonas de cheia pela população é um problema antigo e a luta para as convencer a procurar outros locais repete-se todos os anos, mas sempre sem os resultados ideais.

Fonte: Lusa