Descarga atmosférica mata duas crianças na Huíla

Dois menores de dois e 13 anos de idade morreram na tarde desta sexta-feira, no município da Matala, província da Huíla, após de serem atingidas por uma descarga eléctrica, em consequência da fortes chuva, acompanhadas de ventos, que caem na região.

A informação foi prestada este sábado, no Lubango, pelo porta-voz dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros da Huíla, Inocêncio Hungulo, realçando que o caso deu-se na via pública e as vítimas morreram de imediato.

Destacou que, de Agosto a Novembro, os bombeiros a nível da província da Huíla somam já 11 mortes por descargas atmosféricas, com maior intensidade nos municípios da Matala, Lubango e Chibia.

