Presidente reeleito da FAF promete corrigir os erros do passado

“Cometemos alguns erros no mandato passado e com ajuda de todos vamos procurar corrigir”, reconheceu hoje, em Luanda, o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur de Almeida e Silva, após anúncio da sua reeleição para o quadriénio 2020/24.

Eleito com 70 votos, o dirigente, que bateu na concorrência Nando Jordão (59), Tony Estraga (28) e José Makaia (8), afirmou que a sua vitória é da coerência, visão estratégica e da modalidade.

“Estendemos as mãos a todos que não venceram e não é preciso estar na FAF para servir o futebol. Vamos todos trabalhar em prol do desenvolvimento do futebol. Um agradecimento a todos que depositaram confiança na nossa lista. Por isso, vamos corrigir os erros cometidos no passado”, disse.

Com este triunfo, o líder da FAF cumpri o seu segundo mandato.

Nando Jordão – Espero que melhora a sua gestão

O segundo candidato mais votado, Fernando da Trindade Jordão “Nando Jordão”, com 59 votos, espera que o presidente reeleito melhore a sua gestão, para permitir que o futebol reaparece.

Aproveitou para felicitar Artur Almeida e Silva pela vitória.

Tony Estraga – Sonho não termina aqui

António Gomes “Tony Estraga”, diz estar sempre disponível para servir o desporto, em particular o futebol.

“O sonho não termina aqui, vamos continuar a fazer tudo para o engrandecimento do desporto”, disse o candidato que obteve 28 votos.

Pediu ao vencedor para honrar a confiança depositada pelos eleitores, a fim de alterar o quadro actual da modalidade.

José Macaia – Não esperava pelos resultados

Apesar de se mostrar tranquilo, José Macaia disse que não esperava pelos resultados finais nas eleições, mas que vai tirar lições para futuros projectos.

“Continuarei a ser o mesmo homem do futebol e apesar da derrota, sente-se feliz pelo apoio que teve”, referiu o concorrente da lista D.

Artur de Almeida e Silva venceu as eleições para presidência na Federação Angolana de Futebol (FAF), com 70 votos, sendo reeleito para o quadriénio 2020/2024. Em segundo ficou Nando Jordão, com 59, seguido por Toni Estraga (28) e José Macaia (8).

Fonte: Angop