Lançamento tripulado da SpaceX é adiado para domingo

O lançamento de um foguete da SpaceX para a Estação Espacial Internacional (ISS) com três astronautas da Nasa e um astronauta japonês foi adiado de sábado para domingo devido aos ventos na região, anunciou a agência espacial americana nesta sexta-feira (13).

A decolagem está agendada para as 19h27 (01h27 de Luanda) no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, disse o administrador da NASA, Jim Bridenstine.

A tripulação de astronautas é formada pelos americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e pelo japonês Soichi Noguchi. O foguete da SpaceX deverá atracar na ISS na próxima terça-feira, aproximadamente à 05h00 de Luanda.

Trata-se da primeira missão “operacional” de seis meses lançada pela SpaceX, que marca a retomada dos voos tripulados dos Estados Unidos em maio passado, após nove anos de interrupção e dependência da Rússia.

A NASA certificou oficialmente na terça-feira a cápsula Crew Dragon desenvolvida pela SpaceX para o transporte de seus astronautas em voos regulares, considerando-a segura.

A SpaceX, empresa fundada pelo empresário Elon Musk, já havia concluído com sucesso uma missão de demonstração entre maio e agosto, na qual dois astronautas foram transportados para a ISS e depois retornaram à Terra sem incidentes.

Fonte: AFP