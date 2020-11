Secretário de Estado da Economia incentiva consumo de produtos nacionais

O secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João, incentivou esta sexta-feira, em Luanda, as instituições públicas e privadas a valorizarem a produção nacional, com vista a desenvolver a economia do país.

O responsável, que falava à imprensa após uma visita à indústria têxtil Palm Angola e a fábrica de bateria “Rei Leão”, localizadas em Viana e Cacuaco, avançou que instituições públicas como os Ministérios do Interior, Defesa, Saúde, Finanças devem optar pela compra de fardamentos produzidos no mercado interno.

“As fábricas visitadas precisam de um mercado interno”, destacou.

Lamentou o baixo nível de produção de 30 por cento registados nas referidas fábricas, devido à pandemia da Covid-19, que assola o mundo.

Conforme o responsável, a empresa “Rei Leão” fabrica e recicla baterias.

Mário Caetano João destacou, ainda, que as baterias produzidas na referida fábrica são, igualmente, exportadas para o mercado internacional.

Esta visita dos secretários de Estado da Economia e do Comércio visam apoiar o sector produtivo nacional.

Fonte: Angop