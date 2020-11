Petróleo cai após alta nos estoques dos EUA

Os preços do petróleo terminaram em queda nesta quinta-feira, prejudicados por um aumento inesperado nos estoques de petróleo comercial dos Estados Unidos e uma perspectiva sombria para a demanda global.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 0,6%, 27 centavos, em relação ao fechamento de quarta-feira, a 43,53 dólares.

Em Nova York, o barril americano de WTI em dezembro caiu 0,8%, ou 33 centavos, a 41,12 dólares.

De acordo com um relatório semanal divulgado nesta quinta-feira pela Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA), as reservas comerciais de petróleo bruto aumentaram 4,3 milhões de barris (MB) em 6 de novembro, para 488,7 MB.

Especialistas consultados pela agência Bloomberg previam uma redução média de 1,9 MB.

Esse aumento surpreendente levanta temores de excesso de oferta em um mercado já sobrecarregado pela desaceleração do consumo no contexto do ressurgimento da pandemia e do colapso das viagens.

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu na quinta-feira significativamente suas previsões para a demanda global de petróleo neste ano devido à segunda onda de covid-19 que está afetando a Europa e os Estados Unidos.

Em seu relatório mensal, a agência não prevê efeito imediato nem mesmo com a rápida descoberta de uma vacina, cujos efeitos positivos sobre a atividade econômica e a demanda seriam sentidos apenas no segundo semestre de 2021, observou.

Fonte: AFP