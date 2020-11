Movimentação de cargas diminui no Porto do Lobito

A movimentação de carga diversa no Porto do Lobito, província de Benguela, cifrou-se em 330 mil, 690 toneladas, no terceiro trimestre deste ano, contra as 406 mil e 786 toneladas registadas no período homólogo do ano passado, apurou hoje, quinta-feira, a ANGOP.

Segundo dados estatísticos da empresa portuária, a que a ANGOP teve acesso, houve uma variação de 18, 71 por cento no movimento de carga.

O cobre, o manganês e plásticos são exemplos de mercadorias em trânsito (provenientes da RD Congo), enquanto produtos da cesta básica e fertilizantes são alguns dos importados.

O abrandamento da economia angolana e a pandemia da covid-19, estão entre as causas desta diminuição.

Na abertura do Conselho Consultivo da Empresa Portuária do Lobito, nesta quinta-feira (12), o seu Presidente do Conselho de Administração, Celso Rosas, afirmou que pretende tornar a infra-estrutura cada vez mais funcional, organizada e à altura dos actuais e futuros desafios.

Falando à imprensa, o responsável disse que a empresa está empenhada em trabalhar com os seus parceiros para, cada vez mais, harmonizar o processo de importação e exportação de mercadorias.

“O Porto tem clientes exigentes e é justo que todos que estão ligados ao processo de transportação de carga possam unir esforços para que as actividades sejam céleres, eficientes e eficazes”, frisou.

Fonte: Angop