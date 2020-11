Jovem aposta 350 e ganha 42 milhões de kwanzas

Com uma aposta de 350 kwanzas, um cidadão angolano identificado por Aurélio Cruz ganhou o prémio de 42 de milhões de Kwanzas, naquele que é, até ao momento, o maior valor ganho em apostas desportivas na empresa “Premier Bet”.

“Eu tinha esperança de vencer, mas não esperava o prémio mais alto”, disse hoje o vencedor durante a recepção do cheque simbólico, considerando ser um sonho realizado, depois de várias tentativas.

Casado desde Outubro deste ano, o cidadão aponta como prioridade a obtenção de uma residência, uma vez que vive em casa arrendada com a família.

“A minha prioridade é a realização do sonho da casa própria, de seguida vou pensar em investir e talvez criar novos postos de empregos para ajudar jovens nas mesmas condições que eu”, referiu o jovem que apostou nos jogos da Liga dos Clubes Campeões e Liga Europa.

Por sua vez, o director do Instituto Nacional de Supervisão de Jogos, Paulo Ringote, afirmou que o feito aumenta a credibilidade do mercado das apostas, que ainda não está consolidado em Angola.

Contudo, explicou, dá mais dinamismo ao mercado das apostas desportivas, com jogos de carácter social, que permitem a distribuição do rendimento entre os que têm muito e os que têm pouco, de acordo com os resultados.

“A prova disso é que um investimento de 350 gera um valor de 42 milhões”, referiu.

A Premier Bet é uma empresa de entretenimento e apostas que funciona em Angola há quatro meses.

Fonte: Angop