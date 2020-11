Dezenas de jovens afluem ao recém-inaugurado hotel Intercontinental em busca de um emprego

Dezenas de jovens afluíram ontem, quinta-feira (12), ao hotel Intercontinental Miramar, localizado no Eixo Viário, município das Ingombotas, Luanda, em busca de um dos 900 empregos anunciados pelo presidente da República.

Ávidos em encontrar emprego, os jovens acorreram ao local um dia depois de o presidente João Lourenço ter inaugurado a referida unidade hoteleira e anunciado que 900 empregos diretos seriam criados.

Em sequência do acontecido, um responsável da Sonip – empresa gestora do acervo imobiliário da Sonangol, proprietária do hotel – avançou em entrevista à Rádio Nacional, que o processo de recrutamento teve início no mês de agosto do corrente ano, altura em que foi publicado um anúncio para 83 vagas no Jornal de Angola e nas plataformas digitais.

Segundo o responsável, às 83 vagas solicitaram 23.872 pessoas, das quais, na primeira fase, foram selecionados 3.597 candidatos cujo os perfis se adequam às 83 posições anunciadas. Destes, estão agora na fase inicial de recrutamento, formação e contratação 50 candidatos, que serão seguidos de mais 100.

“O projeto atingirá os 900 trabalhadores quando estiver a funcionar em pleno e se a demanda do mercado assim justificar”, concluiu o responsável.