Cabo Verde com mais 47 novos casos e 70 recuperados em 24 horas

Cabo Verde registou mais 47 novos casos positivos de covid-19, elevando o total acumulado para 9.741 infeções desde 19 de março, e mais 70 recuperados, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social indicou que os laboratórios de virologias analisaram 491 amostras na quinta-feira e reportaram 47 novos casos positivos, sendo 27 na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Ainda na ilha de Santiago, foram reportados casos nos concelhos de Ribeira Grande (04) e Tarrafal (01).

Foram ainda contabilizados seis novos casos em São Filipe, na ilha do Fogo, que nos últimos dias registou muitos casos e que hoje está a receber a visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e do novo diretor nacional de Saúde, Jorge Barreto.

Os restantes casos foram notificados em São Vicente (07), um no concelho do Porto Novo e outro no Paul, na ilha de Santo Antão.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 70 pessoas, passando o país a ter um acumulado de 9.074 casos considerados recuperados.

Do total de 9.741 casos positivos acumulados desde 19 de março, o país mantém os dois transferidos, 102 óbitos e tem neste momento 563 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa