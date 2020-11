Biden vence eleições com 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 de Trump: imprensa

O presidente eleito Joe Biden consolidou sua vitória nas eleições presidenciais americanas, ao totalizar 306 votos no Colégio Eleitoral, contra 232 votos para Donald Trump, segundo projeções divulgadas nesta sexta-feira (13) pela imprensa americana.

Dez dias depois das eleições de 3 de novembro, Binden foi declarado o vencedor na Geórgia (um reduto tradicionalmente republicano, que atribui 16 votos no Colégio Eleitoral), enquanto Trump venceu na Carolina do Norte, somando 15 votos, reportaram vários veículos de comunicação, entre eles as emissoras CNN e NBC.

O Colégio Eleitoral, integrado por 538 membros, decide formalmente quem será o ocupante da Casa Branca.

Fonte: AFP