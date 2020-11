Antigo administrador do Lubango detido sob suspeita de crime de peculato

O antigo administrador do município do Lubango, Silvano Levi, foi detido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostamente estar envolvido na prática do crime de peculato, segundo noticiou à Rádio Nacional de Angola que cita fontes judiciais.

De acordo com o diretor do Serviço de Investigação da Huíla, Pedro João, citado na peça, Silvano Levi foi detido na sua residência e encontra-se neste momento na Comarca da Huíla onde aguarda pela tramitação do seu processo.

As suspeitas recaem para o período entre 2012 e 2014, altura em que Silvano Levi exerceu o cargo de administrador municipal do Lubango.