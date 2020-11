Angola regista 171 novos casos, 76 recuperados e 2 óbitos

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta sexta-feira, o registo de 171 novas infecções de Covid-19, 76 pacientes recuperados e dois óbitos, nas últimas 24 horas.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados da Covid-19 no país, 111 novos casos foram diagnosticados em Luanda, 15 em Cabinda, 12 no Cuanza Norte, nove no Huambo, oito no Namibe, cinco no Cunene, igual número no Cuando Cubango, três no Uíge e um caso cada em Benguela, Huíla e Lunda Norte.

A lista dos novos pacientes, cujas idades rondam entre um a 73 anos, é integrada por 115 do sexo masculino e 56 do sexo feminino.

Fez saber que foram recuperados 76 pacientes, 44 da Huíla, 29 de Luanda, dois do Namibe e um de Malanje, com as idades entre 24 a 56 anos.

Em relação aos óbitos, Franco Mufinda informou que se trata de dois cidadãos angolanos, do sexo masculino e feminino, com 34 e 45 anos de idade, respectivamente, e residentes em Luanda.

Angola tem um registo de 13.228 casos, com 317 óbitos, 6.326 recuperados e 6.585 activos.

Dos activos, nove estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 186 moderados, 415 com sintomas leves e 5.956 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 629 doentes internados nos centros de tratamento do país.

Fonte: Angop