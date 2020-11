Bandidos roubam 6,5 milhões de euros de um edifício da Alfândega alemã

Um grupo de bandidos conseguiu roubar cerca de 6,5 milhões de euros ( US$ 7,64 milhões) de um prédio da alfândega alemã em Emmerich (oeste), após perfurar o cofre com uma furadeira muito potente – anunciou a polícia nesta quarta-feira (11).

O roubo ocorreu em 1º de novembro.

Segundo as investigações, três pessoas vestidas de preto e com chapéu de cor escura entraram no prédio por volta das 6h da manhã. Cerca de cinco horas depois, deixaram o edifício após abastecer um veículo branco.

O roubo foi “planeado e executado profissionalmente”, disse a polícia local.

A Alfândega prometeu uma recompensa de 100 mil euros por qualquer informação sobre os autores da ação.

Testemunhas relataram ter ouvido ruídos de perfuração, e uma pessoa teria fotografado um homem passando constantemente em frente ao prédio.

A Alemanha sofreu uma série de roubos espetaculares nos últimos anos, incluindo o de uma figura de 100 kg de ouro, avaliada em US$ 4,41 milhões, num museu de Berlim, em março de 2017.

No ano passado, um lote de objetos de valor, incluindo um diamante de 49 quilates, foi roubado de um museu de Dresden.

Fonte: AFP