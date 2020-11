Banco da China concede crédito à economia na ordem dos 440 milhões de kwanzas

A Sucursal do Banco da China (BOC) em Angola aprovou, até o dia 31 de Outubro deste ano, um crédito na ordem dos 440 milhões de kwanzas para áreas específicas do sector real da economia do país.

Do valor total aprovado, 270 milhões de kwanzas foram concedidos e 170 milhões liquidados, de acordo com o anúncio desta instituição financeira publicado na sua página oficial na internet, a que ANGOP teve acesso.

Ao abrigo do Aviso N.º 04/2019 do Banco Nacional de Angola (BNA), que orienta a concessão de crédito ao sector real da economia e Aviso N.º 07/2019, foram aprovados e desembolsados 170 milhões com o prazo de seis meses, o mesmo já foi liquidado e o saldo existente é de Zero, de acordo com a sucursal da China.

Ao abrigo do Aviso N.º 10/2020, até a presente data foram aprovados 270 milhões e desembolsados 100 milhões com o prazo de seis meses, e o saldo existente é de 100 milhões.

A sucursal, que é uma das maiores instituições financeiras do mundo, em Angola presta serviços financeiros à empresas chinesas, bem como angolanas.

Sediada em Talatona, o BOC foi primeiro banco asiático bem como o primeiro banco estrangeiro estabelecido sob a forma de sucursal em Angola, inaugurado oficialmente em Junho de 2017.

Fonte: Angop