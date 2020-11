A Assembleia Nacional (AN) aprovou na especialidade, nesta quinta-feira, em Luanda, a perda do mandato do jornalista Carlos Alberto de conselheiro da Entidade Reguladora da Comunicação em Angola (ERCA).

O relatório parecer foi aprovado com 21 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

O diploma será submetido ao plenário do dia 19 deste mês.

Fonte: Angop