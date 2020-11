Angola registou mais 104 infeções pelo novo coronavírus, ultrapassando os 13 mil casos, e três mortes, nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado angolano para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 43 foram notificados em Luanda, 24 na Huíla, 10 em Cabinda e mesmo número em Benguela, nove no Namibe, sete no Cuando Cubango e um no Cunene.

A doença foi diagnosticada em 66 pessoas de sexo masculino e 38 do sexo feminino, com idades de 1 a 64 anos.

Fonte: Lusa