Angola registou mais 137 infeções pelo novo coronavírus e quatro mortes, enquanto 89 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 44 foram notificados em Luanda, 43 no Cuanza Norte, 27 no Zaire, 16 na Huíla, seis no Uíje e um na província de Malanje, com idades de 4 a 74 anos.

A doença foi diagnosticada em 79 pessoas de sexo masculino e 58 do sexo feminino.

Fonte: Lusa