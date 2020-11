MPLA exorta angolanos a participação “patriótica” nas comemorações dos 45 anos de independência

O Bureau Político do MPLA, partido no poder, apelou hoje a todos os angolanos a participarem “de forma patriótica” nas atividades comemorativas dos 45 anos da independência do país, esta quarta-feira.

Numa declaração alusiva ao 45.º aniversário da independência nacional, o Bureau Político do MPLA enalteceu as conquistas alcançadas ao longo do percurso histórico de Angola.

O documento sublinha que a Angola de hoje é o resultado do espírito de bravura e determinação dos heróis da liberdade e dos esforços abnegados na defesa da soberania e da unidade nacional.

“A estabilidade social e política são bens inalienáveis arduamente conquistados com suor, sangue e lágrimas consentidos pelos melhores filhos da nossa amada pátria”, sublinha a nota.

Decorridos 45 anos da histórica data que devolveu a dignidade e o orgulho nacional aos angolanos, realça a declaração, “Angola regista progressos assinaláveis no exercício da cidadania e preservação da estabilidade política e social, da unidade e reconciliação nacional, da paz e da democracia”.

O Bureau Político destaca que o MPLA releva a coexistência pacífica entre as forças políticas, bem como o espírito de concertação e participação cidadã, convidando todas as forças vivas da nação para participarem ativamente no processo de consolidação do Estado democrático e de Direito.

Na declaração, o Bureau Político reitera a firme confiança de que Angola há de preservar e materializar os sonhos de liberdade, paz e desenvolvimento de todos os seus filhos, mantendo-se fiel, no contexto da política externa, aos princípios da solidariedade e cooperação com todos os povos do mundo.

“Nesta data de júbilo e de reflexão pelo aniversário do maior feito do povo angolano, a independência nacional, o Bureau Político do MPLA exorta aos militantes, simpatizantes e amigos do partido para cerrarem fileiras em torno da liderança do camarada presidente João Lourenço, para vencermos os desafios do presente e do futuro e continuarmos a merecer o voto de confiança de Angola e dos angolanos”, apela o partido no poder.

Fonte: Lusa