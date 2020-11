Cotação do barril Brent sobe 2,95%, para 43,61 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,95%, para 43,61 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,25 dólares acima dos 42,36 com que fechou as transações na segunda-feira.

O otimismo sobre a eficácia e a segurança de uma vacina contra o novo coronavirus voltou a impulsionar a cotação do Brent durante a sessão de hoje.

Os investidores ficaram animados com as perspetivas de recuperação da procura de petróleo, se nos próximos meses se retirarem as restrições sociais determinadas para procurar responder à pandemia.

Fonte: Lusa