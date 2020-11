Antigo Presidente do Mali Amadou Toumani Touré morreu aos 72 anos

O ex-Presidente do Mali Amadou Toumani Touré, que governou o país de 2002 a 2012 antes de ser derrubado num golpe de Estado, morreu aos 72 anos de idade, na Turquia, anunciaram hoje um familiar e uma fonte médica.

“Amadou Toumani Touré morreu na noite de segunda-feira para hoje na Turquia, país para onde foi levado por motivos médicos”, disse à agência de notícias AFP Oumar Touré, sobrinho do antigo Presidente.

Touré foi recentemente submetido a “uma operação cardíaca”, disse um médico de um hospital de Bamako, sob condição de anonimato.

“Depois, decidimos transferi-lo. Ele viajou para a Turquia muito recentemente num voo regular. Infelizmente, morreu durante a madrugada de segunda-feira e hoje”, acrescentou.

O nome de Amadou Toumani Touré, ele próprio um ex-soldado que entrou para a política, foi associado à transição democrática do Mali.

Touré foi derrubado em março de 2012 por um golpe militar, quando soldados se amotinaram contra a incapacidade do Governo de deter a ofensiva dos rebeldes tuaregues no norte do país e a entrada de ‘jihadistas’ de países vizinhos.

Fonte: Lusa