Angola reporta mais 136 novos casos e 109 recuperações

Angola registou mais 136 infeções pelo novo coronavírus e 109 pacientes recuperaram da doença nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 94 foram notificados em Luanda, 12 em Cabinda,10 no Cuanza Sul, nove no Cunene, seis em Benguela, três no Uíje, um em Malanje e outro no Zaire, com idades de 2 a 72 anos.

A doença foi diagnosticada em 79 pessoas de sexo masculino e 57 do sexo feminino.

Outras 109 pessoas foram consideradas recuperadas da doença.

No total, foram já notificados 12.816 casos de covid-19 em Angola, dos quais 308 óbitos, 6.026 dados como recuperados e 6.472 ativos, incluindo 11 casos em estado crítico e 14 graves.

Foram processadas 178.192 amostras até à data, das quais 1.622 nas últimas 24 horas, com uma taxa diária de positividade de 8.4%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.263.890 mortos em mais de 50,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP

Em África, há 45.609 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 308 óbitos e 12.816 casos, seguindo-se Cabo Verde (100 mortos e 9.419 casos), Moçambique (99 mortos e 13.892 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.102 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.419 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 962 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa