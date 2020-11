SIC apresenta dois suspeitos de trafíco de droga

O Serviço de Investigação Criminal ( SIC ), através do seu departamento de no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, apresentou hoje ( Segunda-feira ), em Luanda, à imprensa, dois suspeitos de trafico de droga, detidos no sábado.

Trata-se de cidadãos de origem angolana, do sexo masculino, com idades compreendidas entre 32 e 37 anos, detidos na posse de 6.682 (seis kilogramas e seiscentos e oitenta e duas gramas) de cocaína, provenientes do Brasil.

Segundo um dos detidos, foi informado, no Brasil, que levava apenas dois kilogramas de drogas, mas no acto de desembarque foi detectado mais de seis.

De acordo com fontes policiais, as detenções são resultado de uma micro-operação realizada na manhã de sábado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, durante o desembarque do voo comercial proveniente da cidade de Guarulos (Estado de São Paulo).

A droga foi apreendida como prova do crime. As diligências prosseguem.

Fonte: Angop