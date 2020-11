Presidente João Lourenço felicita Joe Biden

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou nesta segunda-feira Joe Biden, pela sua eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Na Mensagem a que a Angop teve acesso, João Lourenço sublinha “a vitória da democracia”, que coloca Joe Biden na liderança dos EUA e confere ao Presidente eleito “a grande responsabilidade de reconstruir a unidade nacional do país e trabalhar para garantir a paz, a estabilidade e a segurança mundiais”.

João Lourenço expressa o desejo de aprofundamento das boas relações existentes entre os dois povos, países e governos, reconhecendo “potenciais pontos de convergência políticos e económicos susceptíveis de dinamizar a cooperação bilateral” entre as duas Nações.

“Em nome do Povo e do Executivo angolano, e no meu próprio, tenho a honra de felicitar Vossa Excelência pela eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América”, escreveu o Estadista angolano na mensagem a Joseph Robinette Biden, mais conhecido por Joe Biden.



Joe Biden foi eleito presidente dos EUA, resultado das eleições do dia 03 do corrente mês.

Fonte: Angop