Angola anuncia 247 novos casos e 1 óbito

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 247 novos casos de covid-19, 28 recuperados e 1 óbito.

Segundo a ministra que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 139 casos foram registados na província de Luanda, 9 em Benguela, 65 no Cuanza Sul, 22 em Cabinda, 1 no Bié, 4 no Cunene, 4 no Huambo, 1 no Namibe, 1 no Uíge e 1 na Huíla. As idades variam de 2 meses e 84 anos, 159 são do sexo masculino e 88 do sexo feminino.

As localidades mais afetadas na província de Luanda são: Belas, Cacuaco, Kilamba Kiaxi, Maianga, Ingombotas, Rangel, Viana, Talatona, Samba e Sambizanga.

“Os casos do Cuanza Sul estão relacionados com a cerca sanitária da Escola Nacional dos Petróleos”, disse a ministra.

O óbito, trata-se de um indivíduo do sexo masculino, angolano, de 61 anos de idade, residente em Luanda.

Portanto, Angola passa agora a somar 12.680 casos positivos, 308 óbitos, 5.927 recuperados e 6.445 assintomáticos.