Número de mortes e de infeções volta a subir em África

África registou nas últimas 24 horas um aumento 378 mortes relacionadas com a covid-19 e quase mais 15 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, mas o indicador que mais subiu foi o número de recuperados.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização contabilizam-se hoje 1.870 348 infetados, (mais 14.952 do que no dia anterior), 44.849 mortos (mais 378) e 1.577.213 recuperados (mais 21.942).

Mantendo a tendência de subida dos últimos dias, o maior número de casos de infeção e de mortes continua a registar-se na África Austral, com 822.133 infeções, 21.296 mortes por covid-19 (mais 34 que no dia anterior) e 749.059 recuperados.

A África Oriental regista 226.367 casos e 4.139 mortos e na região da África Ocidental há agora 193.962 infetados, dos quais 2.790 são vítimas mortais.

A África Central contabiliza 61.377 casos e subiu para 1.156 óbitos, mais um que no dia anterior.

No Norte de África contabilizam-se 566.959 casos e 15.468 óbitos.

A África do Sul é o país com mais vítimas mortais (19.789), seguido do Egito com 6.355 mortos e 108.962 infetados, e de Marrocos, que contabiliza 4.197 vítimas mortais e 252.185 casos de infeção.

A Argélia surge logo a seguir, com 61.392 infeções e 2.035 mortos.

Entre os seis países mais afetados estão também a Etiópia, que regista 99.201 casos de infeção e 1.518 vítimas mortais, e a Nigéria, com 63.790 infetados e 1.154 mortos.

No grupo dos países que têm o português como língua oficial, Angola regista 303 óbitos e 12.335 casos, Cabo Verde (100 mortos e 9.291 casos), Moçambique (99 mortos e 13.577 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.092 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 960 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa