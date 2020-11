Moçambique regista 191 novos casos e sobe total para 13.768

Moçambique registou mais 191 novos casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, subindo o total para 13.768 casos positivos e mantendo-se com 99 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde.

Dos novos casos anunciados hoje, 180 são moçambicanos e dez são estrangeiros, verificando-se um caso de nacionalidade desconhecida, indica o comunicado de atualização de dados do Ministério da Saúde.

Moçambique contabiliza um acumulado de 13.768 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 13.464 casos são de transmissão local e 304 importados.

O país conta ainda com 24 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, o que sobe o total para 11.605 (84%), havendo um total de 511 pessoas internadas.

A cidade de Maputo regista o maior número de infeções ativas, um total de 1.641, seguida da província de Cabo Delgado, com 169, e as restantes províncias do país registam menos de 100 casos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, o país testou um total de 200.946 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa