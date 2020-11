Barcelona goleia Real Betis com dois golos de Messi

O Barcelona (8º) goleou o Real Betis (7º) por 5 a 2 neste sábado, com dois golos de Lionel Messi, em jogo da 9º jornada da LaLiga, que teve também o empate em 1 a 1 entre o Huesca e o Eibar.

O francês Ousmane Dembélé abriu o placar para a equipa catalã com um chute cruzado aos 22 minutos. Nos acréscimos da primeira etapa, o atacante paraguaio Toni Sanabria empatou (45+2).

Mas logo no início do segundo tempo, o francês Antoine Griezmann fez o segundo do Barça chutando para a baliza vazia após receber um passe de Messi (48). O próprio argentino fez 3 a 1 convertendo um penálti (61).

O atacante Loren Morón diminuiu para 3-2 (72), mas oito minutos depois Lionel Messi ampliou chutando no ângulo (80) e o médio Pedri fez 5-2 (89) fechando a vitória sobre o Betis, que acabou com dez jogadores em campo após a expulsão do defesa argelino Aissa Mandi (59).