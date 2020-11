Angola regista mais 98 casos, 4 óbitos e 252 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 98 novos casos, dos quais 50 casos são de Luanda, 32 são de Malanje, 12 do Cuanza Norte e 4 casos da província do Cunene. As idades variam de 1 a 83 anos, sendo 47 do sexo masculino e 51 do sexo feminino.

Os casos de Luanda, foram registados nas localidades de Belas, Cazenga, Cacuaco, Kilamba Kiaxi, Maianga, Talatona, Rangel, Sambizanga e Samba.

Nas últimas 24 horas, foram registados 4 óbitos, sendo 3 na província de Luanda e um na província do Cunene. Dois são do sexo masculino e igual número do sexo feminino, todos angolanos, de 44, 64, 64 e 66 anos.

Também foram recuperados 252 pacientes. 241 em Luanda, 10 no Cuanza Sul e 1 pessoa na província do Cunene. As idades variam de 1 a 76 anos.

Com base nos dados acima citados, Angola passa a somar no total 12.433 casos positivos(+98), dos quais 307 óbitos (+4), 5.899 recuperados (+252) e 6.227 ativos (-158).

Dos ativos, 9 estão em estado crítico, 25 graves, 162 moderados, 292 leves e 5.739 assintomáticos.

Nos centros de tratamentos, estão a ser seguidos 554 doentes, registando uma desaceleração de 34 doentes em comparação ao dia anterior.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 1.736 amostras, das quais 98 deram positivo. Em acumulativo, foram processadas até a data 174.837 amostras, sendo que 12.433 deram positivo.

A taxa de positividade diária ronda os 5.6%, todavia, a taxa de positividade média pondera do mês é de 10%.

Em quarentena institucional, estão 429 pessoas e sob vigilância epidemiológica 4.071 contactos diretos.

A nível global, foram detetados mais de 50.010.400 casos e 1.251.980 pessoas morreram da doença, desde o início da pandemia da covid-19 em dezembro, na China.