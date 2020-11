TAAG nega inoperância para alguns destinos

A Transportadora Aérea Naconal – TAAG mantém regulares os seus voos domésticos, regionais e internacionais, desde que retomou as operações comerciais, em Setembro, depois de suspensos em Março, devido à covid-19, afirma a companhia, em reacção a alegadas informções sobre a sua inoperância em alguns destinos.

Em Setembro, retomou as operações comerciais, ao abrigo do Decreto Presidencial 229/20 de 8 deste mês, privilegiando passageiros com viagens adiadas. De Março a Agosto, a companhia limitava-se a voos humanitários e de resgate de concidadãos no estrangeiro.

Desde então, todos os passageiros são obrigados a realizar o teste Serológico, no dia anterior, para viagens domésticas em todas as rotas operadas pela TAAG, e o Molecular do tipo RT-PCR SARS-COV2 até 72 horas antes da data da viagem, devendo os “comprovativos médicos” com resultados negativos serem apresentados no acto do check-in.

“Os testes poderão ser feitos nas clínicas autorizadas pelo Ministério da Saúde”, indica a companhia nacional de bandeira, em nota à imprensa, fazendo referência ao mais recente Decreto Presidencial nº 276/20 de 23 de Outubro, que impõe novas regras de convivência social, a vigorarem até ao dia 22 deste mês de Novembro.

Segundo o comunicado a que a Angop teve acesso hoje, a TAAG continua a operar os seus voos domésticos, regionais e intercontinentais, iniciados em Setembro, respectivamente, nos dias 14 de (domésticos) e 21 (intenacionais). Em média, transporta 70 passageiros, por cada viagem interna, e 150 para as de “longo curso”, em respeito aos 50% da capacidade do avião.

Fonte: Angop