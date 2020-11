Países africanos endividados precisam de 260 mil milhões até 2021 – Credores

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores privados a nível mundial, disse hoje que os países da África subsaariana mais endividados vão precisar de 260 mil milhões de dólares para pagar a dívida.

“Estimamos que as necessidades de financiamento externo em 2021 dos países africanos elegíveis para a Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) cheguem a 127 mil milhões de dólares [108 mil milhões de euros], representando 9,7% do PIB, ligeiramente abaixo dos 133 mil milhões de dólares [113 mil milhões de euros] necessários este ano”, dizem os credores.

De acordo com uma análise às necessidades de financiamento destes países, com o título ‘Todos de Olhos Postos nas Necessidades de Financiamento Externo em África’, enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, “o rácio entre as receitas e a dívida subiu 100 pontos percentuais este ano e vai chegar a 480% nos 35 países que são elegíveis para a DSSI”, entre os quais estão todos os países lusófonos no continente.

Fonte: Lusa