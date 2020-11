Manuel Tavares insatisfeito com o grau de execução das obras no troço BalomboAlto Hama

O ministro das Obras Publicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, manifestou, sexta-feira, insatisfação com o grau de execução das obras nos troços Balombo (Benguela) /Alto Hama (Huambo), bem como deste para o Rio Keve.

Manuel Tavares de Almeida, que se fez acompanhar pelo vice-governador do Huambo para a Área Técnica e Infra-estruturas, Leonardo Sapalo, verificou o grau de execução das obras desenvolvidas no quadro do programa de recuperação de estradas nacionais e manifestou o seu desagrada pelo facto de se encontrarem apenas a 40 por cento.

A primeira empreitada, Alto Hama (Huambo)/ Balombo (Benguela), na EN 250, com 92 quilómetros, está a cargo da empresa Sinoyhidro e tem um valor de AKZ 2.353.000.000.

Já a segunda, Alto Hama (Huambo)/Rio Keve (Cuanza Sul), na EN 120, com 84 quilómetros, a cargo da empresa CR20 está orçado em AKZ 1.739.000.000.

As obras, que foram lançadas em Fevereiro do corrente ano, tinham o seu término previsto para Agosto deste mesmo ano, sendo que os trabalhos consistem em tapa buraco e limpeza de valeta, descida de caixa de colectora e recuperação de lancis.

Estas empreitadas, que empregam 100 jovens nacionais, decorrem no âmbito do Programa de Salvação das Estradas Nacionais e Secundarias desenvolvido por este departamento ministerial.

Ao justificar-se pelo atraso, o responsável da empresa CR20, Long Yoful, apontou a falta de pagamento, situação que Manuel Tavares de Almeida garantiu ser ultrapassada muito em breve para a retomada dos trabalhos.