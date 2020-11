BNA alerta sobre esquemas financeiros “fraudulentos” nas redes sociais

O Banco Nacional de Angola (BNA) detectou a divulgação, nas redes sociais, de mensagem de carácter fraudulento respeitante à atribuição de um subsídio no valor de 45 mil kwanzas e de outros incentivos aos consumidores bancários, por iniciativa dos bancos comerciais.

A atribuição do referido subsídio, de acordo com os criminosos, é no âmbito da entrada em circulação das notas do kwanza da série 2020.

O BNA, em nota a que a ANGOP teve acesso, adverte e esclarece que a entrada em circulação das novas notas de Kwanza obedece a um processo gradual e gratuito, podendo as mesmas serem obtidas na rede de balcões dos bancos, nos caixas automáticos (ATM) ou sempre que for realizada uma operação de pagamento.

O Banco Central esclarece ainda que as notas da série anterior, “Série 2012”, mantêm-se em circulação, em simultâneo com as notas da “Série 2020”, até 31 de Dezembro de 2021.

Adverte o público para “nunca divulgar a estranhos informações ou dados de contas bancárias para a realização de quaisquer pagamentos”.

Em caso de recepção de chamadas telefónicas ou mensagens electrónicas com este ou outro teor que pareça suspeito de fraude, os consumidores bancários devem denunciar o facto aos órgãos policiais competentes, alerta o BNA.

Contactos devem também ser estabelecido com banco comercial ou o Departamento de Conduta Financeira do BNA, através do endereço electrónico: [email protected], em caso de suspeita de fraude.

Fonte: Angop