Moçambique aproxima-se dos 100 mortos e regista 94 novos casos

Mais duas pessoas morreram em Moçambique devido à covid-19, elevando o número de óbitos para 99, quando se registaram ainda 94 novos casos positivos, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

As vítimas mortais, um homem de 57 anos e uma mulher de 55, estavam internadas em unidades hospitalares da província e cidade de Maputo, tendo perdido a vida na quinta-feira, “após o agravamento do seu estado clínico”, referiu um comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

Com 94 novos casos registados nas últimas 24 horas, Moçambique contabiliza um cumulativo de 13.485 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 13.181 casos são de transmissão local e 304 são importados.

O país conta ainda com 98 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, o que sobe o total para 11.275 (83%), havendo um cumulativo de 499 pessoas internadas.

A cidade de Maputo regista o maior número de infeções ativas, um total de 1.625, seguida da província de Cabo Delgado, com 179, e as restantes províncias do país registam menos de 160 casos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, o país testou um total de 196.793 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

Em África, há 44.843 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa