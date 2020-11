Luanda ficará parcialmente sem água este sábado

A Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL-E.P) interrompe, neste sábado, o fornecimento de água potável em alguns bairros da capital angolana, devido a trabalhos de reparação na conduta do diâmetro nominal 700 milímetros.

A intervenção será realizada no âmbito da melhoria do programa de abastecimento à cidade de Luanda, e como consequência ficarão privados do abastecimento de água os bairros da Boavista, Ilha de Luanda e zona do Porto de Luanda.

Sem precisar o período de duração dos trabalhos, a Epal refere que os bairros Patrice Lumbumba, Bungo, Coqueiros e Avenida de Portugal fazem, igualmente, parte dos locais abrangidos pelo corte.

De acordo com uma nota divulgada à imprensa, a conduta que será intervencionada está localizada no distrito urbano da Ingombota.

A EPAL tem sob controlo cerca de um milhão de clientes cadastrados em Luanda.

Fonte: Angop