Democratas ameaçam expulsar Trump caso ele se negue a deixar a Casa Branca

Um porta-voz de Joe Biden, o candidato democrata à Casa Branca, ameaçou nesta sexta-feira “expulsar” Donald Trump da Casa Branca se o presidente dos Estados Unidos se recusar a admitir a derrota, um resultado que parece cada vez mais provável.

Joe Biden, 77 anos, está praticamente com um pé na Casa Branca nesta sexta-feira depois de assumir a liderança na contagem de votos no principal estado-chave da Pensilvânia, mas Trump parecia determinado a contestar o veredicto nas urnas.

Nenhum vencedor ainda foi declarado nas eleições e a contagem de votos continua.

“Os americanos decidirão o resultado desta eleição”, disse o porta-voz de Biden, Andrew Bates, nesta sexta-feira. “E as autoridades dos EUA são perfeitamente capazes de expulsar intrusos da Casa Branca”, acrescentou.

Em uma contagem lenta, a tendência se inverteu no início da manhã em Pensilvânia: o ex-vice-presidente democrata está agora à frente do presidente republicano com uma pequena vantagem.

Se o ex-vice-presidente de Barack Obama vencer na Pensilvânia, ele se tornará o 46º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, independentemente do resultado da contagem nos demais estados.

Donald Trump, no entanto, mostrou novamente seu descontentamento e despertou o espectro da fraude na quinta-feira, sem apresentar elementos para apoiar sua declaração.

Fonte: AFP