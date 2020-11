Cotação do barril Brent desce 3,55% e fica abaixo dos 40 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro fechou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,55%, para os 39,43 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,45 dólares abaixo dos 40,88 com que encerrou as transações na quinta-feira.

A progressão da pandemia do novo coronavirus na Europa e nos EUA está a aumentar a preocupação com a possível travagem do consumo de crude que as medidas para a conter possam provocar.

Fonte: Lusa