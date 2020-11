Biden ultrapassa Trump na Geórgia com escrutínio praticamente fechado

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, deu a volta aos resultados provisórios no estado da Geórgia e assumiu a liderança contra o rival, o Presidente Donald Trump, que liderava a contagem.

Os últimos resultados provisórios, anunciados pelos meios locais às 04:30 locais (09:30 em Luanda), dão a Biden uma vantagem sobre Trump de apenas 917 votos, uma diferença mínima, mas significativa, porque vem inverter a margem que o Presidente tinha e que foi diminuindo progressivamente.

Há poucas horas, a vantagem de Trump era de 1.267 votos.

Na Geórgia estão em jogo 16 votos no Colégio Eleitoral, que seriam suficientes para dar a vitória a Biden, que conta já com 264 delegados (embora alguns meios questionem os 11 delegados no Arizona) e precisa de 270 para se proclamar vencedor.

Trump, que nesta quinta-feira insistiu nas denúncias de que é objeto de fraude eleitoral, sem apresentar provas, tem 214 delegados assegurados no Colégio Eleitoral.

