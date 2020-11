Angola regista 121 novos casos, 276 recuperados e 1 óbito

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 121 novos casos, 276 recuperados e 1 óbito, segundo o mais recente boletim informativo do Ministério da Saúde.

Segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 65 casos foram registados na província de Luanda, 27 em Benguela, 15 em Cabinda, 8 no Cunene, 3 no Huambo e igual número no Uíge. As idades variam de 3 a 94 anos, sendo 63 do sexo masculino e 48 do sexo feminino.

Os casos de Luanda, foram reportados nas localidades de Cazenga, Cacuaco, Belas, Maianga, Rangel, Samba, Viana, Talatona, Icolo e Bengo e Kilamba Kiaxi

A ministra fez saber que houve o registo de um óbito de um cidadão angolano, de 55 anos de idade, residente em Luanda.

Assim sendo, o país passa agora a somar 12.223 casos positivos (+121), 300 óbitos (+1), 5.626 recuperados (+276) e 6.297 ativos.

Dos activos, 12 estão em estado crítico, 22 graves, 164 moderados, 306 leves e 5.793 assintomáticos. 504 doentes estão a serem seguidos nos centros de tratamento espalhados pelo país.

Do laboratório, foram processadas 2.288 amostras, nas últimas 24 horas. Até a data, foram processadas no total 171.247 amostras, das quais 12.223 deram positivo.

A taxa de positividade diária, desde o início de outubro, é de cerca 10%.